ЄБРР вже цього року виділить Україні 600 млн євро на енергетику

За словами прем'єра сьогодні було підписано низку меморандумів між Банком та "Укргідроенерго", "Укренерго" і "Нафтогазом".

Газовий сектор

"Посилюємо газовий сектор України. Меморандум ЄБРР із "Нафтогазом" передбачає три головні напрямки співпраці", - повідомив Шмигаль.

За даними прем'єра, серед них:

формування стратегічних запасів природного газу,

інвестиції для декарбонізації та зменшення викидів метану,

інвестиції для підвищення енергоефективності.

Галузь економіки

Шмигаль повідомив, що ЄБРР надасть допомогу у відновленні та модернізації гідроелектростанцій, а також в посиленні їх надійності та ефективності.

"Після звільнення території Каховського водосховища плануємо розробку дорожньої карти реконструкції ГЕС", - додав він.

Підтримка "Укренерго"

"Також ЄБРР підтримає "Укренерго". Мета - дати компанії ресурси для покриття критичних витрат", - пояснив прем'єр.

Зокрема, за його словами, Банк надасть ресурси із забезпечення стабільної та безперебійної передачі й диспетчеризації електроенергії.

"Для Уряду важливо якнайшвидше здійснити комплекс заходів із відновлення, щоб максимально убезпечити електроенергетичну інфраструктуру", - підсумував він.

Нагадаємо, вчора Україна стала членом Банку розвитку Ради Європи.

Співпраця Банку з Україною є однією з цілей Стратегічного плану діяльності БРРЄ на 2023-2027 роки. Ключові напрями співробітництва фокусуватимуться на забезпеченні першочергових потреб України у сфері охорони здоров’я та проведенні державної житлової політики, у тому числі забезпеченні житлом громадян України.

Раніше повідомлялося, уряди акціонерів Банку розвитку Ради Європи погодилися збільшити його капітал для допомоги Україні.

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