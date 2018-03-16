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Интервью

ЕБРР выделит Львову 17 млн евро на модернизацию троллейбусного транспорта

НовостиФинансы    16.03.2018 - 15:55
Фото: подписание соглашения (city-adm.lviv.ua)
Фото: подписание соглашения (city-adm.lviv.ua)

Средства будут выделены на приобретение 50 троллейбусов, реконструкцию депо

Львов получит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) средства на приобретение 50 троллейбусов, реконструкцию депо и модернизацию изношенных элементов контактной сети. Об этом говорится на сайте Львовского городского совета.

Сообщается, что сегодня, 16 марта, состоялось подписание Соглашения о намерениях кредитного финансирования для проекта модернизации общественного троллейбусного транспорта между ЕБРР, Львовским городским советом и ЛКП "Львовэлектротранс".

Так, в соответствии с соглашением, город получит 2 млн евро грантовых средств, которые не нужно возвращать, и 15 млн евро кредита на выгодных условиях.

Отметим, что вероятные сроки погашения кредита - до 13 лет. Согласно договору, соглашение нужно утвердить на сессии Львовского городского совета.

"Мы сделаем все, чтобы 50 новых троллейбусов уже в этом году выехали на улицы нашего города, так же как и 100 автобусов, которые мы намерены закупить", - отметил мэр Львова Андрей Садовой.

Напомним, в Украине 150 млн евро немецкого правительственного кредита KfW будут направлены на инфраструктурные проекты. 

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Теги: Львов, ЕБРР
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