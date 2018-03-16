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ЄБРР виділить Львову 17 млн євро на модернізацію тролейбусного транспорту

НовиниФінанси    16.03.2018 - 15:55
Фото: підписання угоди (city-adm.lviv.ua)
Фото: підписання угоди (city-adm.lviv.ua)

Кошти будуть виділені на придбання 50 тролейбусів, реконструкцію депо

Львів отримає від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) кошти на придбання 50 тролейбусів, реконструкцію депо і модернізацію зношених елементів контактної мережі. Про це йдеться на сайті Львівської міської ради.

Повідомляється, що сьогодні, 16 березня, відбулося підписання Угоди про наміри кредитного фінансування для проекту модернізації громадського тролейбусного транспорту між ЄБРР, Львівською міською радою та ЛКП "Львівелектротранс".

Так, згідно з угодою, місто отримає 2 млн євро грантових коштів, які не потрібно повертати, і 15 млн євро кредиту на вигідних умовах.

Зазначимо, що ймовірні терміни погашення кредиту - до 13 років. Згідно з договором, угоду потрібно затвердити на сесії Львівської міської ради.

"Ми зробимо все, щоб 50 нових тролейбусів вже в цьому році виїхали на вулиці нашого міста, так само як і 100 автобусів, які ми маємо намір закупити", - зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, Україні 150 млн євро німецького урядового кредиту KfW будуть спрямовані на інфраструктурні проекти.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: Львів, ЄБРР
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