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ЕБРР выделил "Укрзализныци" на приобретение новых грузовых полувагонов 150 млн долларов

Новости » Финансы    09.11.2018 - 18:08
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ЕБРР и ПАО "Укрзализныця" пописали долгосрочное кредитное соглашение о выделении банком 150 млн долларов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и ПАО "Укрзализныця" пописали долгосрочное кредитное соглашение о выделении банком 150 млн долларов на приобретение новых грузовых полувагонов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова в Facebook.

По его словам, на выделенные средства УЗ построит грузовые полувагоны.

"Несколько часов назад подписали долгосрочное кредитное соглашение с ЕБРР на приобретение новых грузовых полувагонов… Мы получаем 150 млн долларов под хорошую процентную ставку. Она ниже, чем на банковском рынке Украины и международных рынках капитала. На эти деньги мы построим самый востребованный подвижной состав - грузовые полувагоны", - написал Кравцов.

Сообщается, что этот кредит выдан без государственных гарантий.

"После повышения в рейтинге Fitch это очередной сигнал для всего рынка: "Укрзализныця" - надежный партнер и стабильная компания", - отметил Кравцов.

По его словам, тендер на полувагоны ЕБРР уже объявлен, первые поставки ожидаются еще до конца 2018 года. Он отметил, что для ПАО это беспрецедентные условия работы, которые впервые позволят планировать окупаемость подвижного состава.

Также отмечается, что ЕБРР поможет "Укрзализныце" в сертификации и улучшении процессов закупок и внедрении информационной системы энергоменеджмента, что позволит повысить общую эффективность деятельности предприятия.

Напомним, 31 октября Кабинет министров Украины согласовал привлечение "Укрзализныцей" 150 млн долларов кредита на закупку подвижного состава. 

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