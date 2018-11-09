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ЄБРР виділив "Укрзалізниці" на придбання нових вантажних піввагонів 150 млн доларів

Новини » Фінанси    09.11.2018 - 18:08
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ЄБРР та ПАТ "Укрзалізниця" пописали довгострокову кредитну угоду про виділення банком 150 млн доларів

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) і ПАТ "Укрзалізниця" пописали довгострокову кредитну угоду про виділення банком 150 млн доларів на придбання нових вантажних піввагонів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова Facebook.

За його словами, на виділені кошти УЗ побудує вантажні піввагони.

"Кілька годин тому підписали довгострокову кредитну угоду з ЄБРР на придбання нових вантажних піввагонів... Ми отримуємо 150 млн доларів під хорошу процентну ставку. Вона нижче, ніж на банківському ринку України та міжнародних ринках капіталу. На ці гроші ми побудуємо самий затребуваний рухомий склад - вантажні піввагони", - написав Кравцов.

Повідомляється, що цей кредит виданий без державних гарантій.

"Після підвищення в рейтингу Fitch це черговий сигнал для всього ринку: "Укрзалізниця" - надійний партнер і стабільна компанія", - зазначив Кравцов.

За його словами, тендер на піввагони ЄБРР вже оголошено, що перші поставки очікуються ще до кінця 2018 року. Він зазначив, що для ПАТ це безпрецедентні умови роботи, які вперше дозволять планувати окупність рухомого складу.

Також наголошується, що ЄБРР допоможе "Укрзалізниці" у сертифікації та поліпшення процесів закупівель та впровадженні інформаційної системи енергоменеджменту, що дозволить підвищити загальну ефективність діяльності підприємства.

Нагадаємо, 31 жовтня Кабінет міністрів України погодив залучення "Укрзалізницею" 150 млн доларів кредиту на закупівлю рухомого складу.

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