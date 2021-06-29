ЕБРР улучшил прогноз восстановления экономики Украины после кризиса

ЕБРР прогнозирует рост ВВП Украины на 3,5% в 2022 году.

"Основные риски для реализации этого прогноза связываются с медленным темпом реформ и вакцинации", - говорится в сообщении.

Прогноз для Украины несколько хуже, чем прогноз ЕБРР для развивающихся, в которые он инвестирует. В целом ЕБРР ожидает роста в регионе - на 4,2% в 2021 году и 3,9% в 2022 году.

В отчете отмечается, что снижение иностранного спроса в сочетании с влиянием на внутренний спрос неоднократных локдаунов обусловили падение ВВП на 4% в 2020 году. Улучшенное макрофинансовое управление оказалось очень полезным в кризис и помогло стране сохранить макроэкономическую стабильность.

Ведущий региональный экономист ЕБРР Димитар Богов заявил: "Хотя в первом квартале 2021 года в экономике произошло падение на 2,2% по сравнению с прошлым годом из-за продолжения локдауна, есть признаки постепенного возврата к росту во втором квартале благодаря повышению цен на товарно-сырьевую продукцию".