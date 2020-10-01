Фото: ЕБРР (www.ebrd.com)

Экономика Украины не восстановится после кризиса до конца 2021 года

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пересмотрел прогнозы для развивающихся экономик, в которые он инвестирует. Пересмотр связан с тем, что по борьбе с коронавирусом продолжались дольше, чем предполагалось ранее.

Об этом говорится в отчете ЕБРР.

В настоящее время ЕБРР прогнозирует сокращение экономик стран, с которыми он работает на 3,9% в 2020 году и возвращение к росту в 2021 году на 3,6%.

Предыдущие прогнозы, опубликованные в мае, предполагали снижение на 3,5% к 2020 году и более сильное восстановление на 4,8% в 2021 году.

В частности, ЕБРР ухудшил прогноз падения экономики Украины с 4,5% до 5,5%. Кроме того, прогноз восстановления в 2021 году ухудшен с 5,0% до 3,0%.

Главный экономист ЕБРР Беата Яворчик заявила: "Объем производства в регионах ЕБРР резко сократился во втором квартале 2020 года примерно на 8,2% в годовом исчислении. Во многих странах сокращение было больше, чем спад, наблюдавшийся во время мирового финансового кризиса. Ожидается, что скорость восстановления будет аналогична той, которая наблюдалась после этого кризиса, при этом уровень ВВП до пандемии вернется к концу 2021 года".

Как отмечается в обзоре, страны ЕБРР столкнулись с давлением на спрос и предложение из-за внутренних мер по сдерживанию пандемии, в то время как внешние шоки включали низкие цены на сырьевые товары, сокращение экспорта, коллапс туризма и сокращение денежных переводов.

ЕБРР инвестирует в страны с формирующейся рыночной экономикой от Центральной и Восточной Европы до Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, в первую очередь, продвигая частный сектор и поддерживая устойчивое и инклюзивное развитие.

Напомним, Кабинет министров сохранил прогноз падения экономики на 2020 год на уровне 4,8%. По оценке Минэкономики, ожидаемое сокращение на уровне 4,8% выглядит реалистичным.

В начале июня Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.