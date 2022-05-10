UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕБРР ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2022 году

Фото: экономика Украины упадет на 30%, прогнозирует ЕБРР (ebrd.com)
Автор: Александр Белоус

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2022 году из-за российского вторжения до 30%. В конце марта банк ожидал сокращения ВВП на 20%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз ЕБРР.

"Новое исследование Банка также предполагает, что экономика Украины сократится даже больше, чем прогнозировалось ранее в ходе конфликта", - говорится в сообщении.

Прогнозируется, что в 2023 году экономика Украины восстановится на 25%, но это предполагает, что к тому времени уже будут проводиться существенные восстановительные работы.

На степень восстановления будет влиять продолжительность боевых действий, степень восстановления и количество беженцев, вернувшихся домой, также будут влиять на скорость восстановления.

Напомним, до российского вторжения в Украину ЕБРР прогнозировал, что в этом году ВВП Украины вырастет на 3,5%

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕБРР