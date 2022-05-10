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ЄБРР погіршив прогноз падіння економіки України в 2022 році

Фото: Економіка України впаде на 30%, прогнозує ЄБРР (ebrd.com)
Автор: Олександр Білоус

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз падіння економіки України в 2022 році через російське вторгнення до 30%. Наприкінці березня банк очікував скорочення ВВП на 20%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз ЄБРР.

"Нове дослідження банку також передбачає, що економіка України скоротиться навіть більше, ніж прогнозувалося раніше в ході конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Прогнозується, що в 2023 році економіка України відновиться на 25%, але це передбачає, що до того часу вже будуть проводитися істотні відновлювальні роботи.

На ступінь відновлення впливатиме тривалість бойових дій, ступінь відновлення і кількість біженців, які повернулися додому, також впливатимуть на швидкість відновлення.

Нагадаємо, до російського вторгнення в Україну ЄБРР прогнозував, що цього року ВВП України зросте на 3,5%

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ЄБРР