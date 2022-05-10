ЄБРР погіршив прогноз падіння економіки України в 2022 році

"Нове дослідження банку також передбачає, що економіка України скоротиться навіть більше, ніж прогнозувалося раніше в ході конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Прогнозується, що в 2023 році економіка України відновиться на 25%, але це передбачає, що до того часу вже будуть проводитися істотні відновлювальні роботи.

На ступінь відновлення впливатиме тривалість бойових дій, ступінь відновлення і кількість біженців, які повернулися додому, також впливатимуть на швидкість відновлення.

Нагадаємо, до російського вторгнення в Україну ЄБРР прогнозував, що цього року ВВП України зросте на 3,5%