Фото: ЄБРР (www.ebrd.com)

Економіка України не відновиться після кризи до кінця 2021 року

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) переглянув прогнози для економік, що розвиваються, в які він інвестує. Перегляд пов'язаний з тим, що по боротьбі з коронавірусом тривали довше, ніж передбачалося раніше.

Про це йдеться у звіті ЄБРР.

Зараз ЄБРР прогнозує скорочення економік країн, з якими він працює на 3,9% у 2020 році та повернення до зростання у 2021 році на 3,6%.

Попередні прогнози, опубліковані в травні, передбачали зниження на 3,5% до 2020 року і більш сильне відновлення на 4,8% у 2021 році.

Зокрема, ЄБРР погіршив прогноз падіння економіки України з 4,5% до 5,5%. Крім того, прогноз відновлення у 2021 році погіршений з 5,0% до 3,0%.

Головний економіст ЄБРР Беата Яворчик заявила: "Обсяг виробництва в регіонах ЄБРР різко скоротився в другому кварталі 2020 року приблизно на 8,2% в річному обчисленні. У багатьох країнах скорочення було більше, ніж спад, що спостерігався під час світової фінансової кризи. Очікується, що швидкість відновлення буде аналогічна тій, що спостерігалася після цієї кризи, при цьому рівень ВВП до пандемії повернеться до кінця 2021 року".

Як відзначається в огляді, країни ЄБРР зіткнулися з тиском на попит та пропозицію з-за внутрішніх заходів по стримуванню пандемії, в той час як зовнішні шоки включали низькі ціни на сировинні товари, скорочення експорту, колапс туризму і скорочення грошових переказів.

ЄБРР інвестує в країни з ринковою економікою Центральної та Східної Європи до Центральної Азії, Близького Сходу і Північної Африки, в першу чергу, просуваючи приватний сектор і підтримуючи стійкий та інклюзивний розвиток.

Нагадаємо, Кабінет міністрів зберіг прогноз падіння економіки на 2020 рік на рівні 4,8%. За оцінкою Мінекономіки, очікуване скорочення на рівні 4,8% виглядає реалістичним.

На початку червня Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.