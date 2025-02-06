ЄБРР цього року планує інвестувати в Україну щонайменше 1,5 млрд євро
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує у 2025 році надати щонайменше 1,5 млрд євро на підтримку економіки та бізнесу в Україні під час війни.
Про це заявила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року ЄБРР активізував свою діяльність в Україні, інвестувавши понад 6,2 млрд євро в різні сектори. Минулого року банк виділив країні рекордні 2,4 млрд євро.
Президентка ЄБРР під час візиту до Києва заявила, що банк і надалі зосереджуватиме свою увагу на приватному секторі України, зокрема, на енергетиці після неодноразових російських атак на національну енергосистему, а також на державній та муніципальній інфраструктурі.
"Наш план полягає в тому, щоб продовжувати інвестувати на цьому рівні. Як мінімум, ми прагнемо до 1,5 млрд євро інвестицій, але якщо ми зможемо зробити більше - ми це зробимо", - зазначила Рено-Бассо.
За її словами, діяльність банку визначається попитом, і він готовий збільшити свої інвестиції в Україну до 3 млрд євро на рік після завершення війни.
Президентка ЄБРР зазначила, що енергетичний сектор України є одним з ключових пріоритетів цього року і надалі, оскільки проєкти з модернізації галузі та розвитку відновлюваної енергетики можуть стати рушієм приватних інвестицій після завершення війни.
"Є великий потенціал, тому це викличе великий інтерес з боку іноземних інвесторів, і це викличе велику активність в країні - це дійсно стимулюватиме динаміку зростання", - додала вона.
Нагадаємо, наприкінці 2023 року Рада керівників Європейського банку і реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалила збільшення оплаченого капіталу банку на 4 млрд євро до 34 млрд євро. Капітал буде використано для забезпечення значних і стійких інвестицій у реальну економіку України як у воєнний час, так і в період відновлення.
Минулого року лондонський банк інвестував в Україну рекордну суму в розмірі майже 2,4 млрд євро після збільшення свого статутного капіталу на 4 млрд євро. ЄБРР зосередив своє енергетичне фінансування на децентралізованих малих генеруючих потужностях, щоб допомогти забезпечити безперебійне електропостачання людей і підприємств.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.