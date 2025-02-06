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ЄБРР цього року планує інвестувати в Україну щонайменше 1,5 млрд євро

Четвер 06 лютого 2025 21:58
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ЄБРР цього року планує інвестувати в Україну щонайменше 1,5 млрд євро Фото: ЄБРР цього року планує інвестувати в Україну щонайменше 1,5 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує у 2025 році надати щонайменше 1,5 млрд євро на підтримку економіки та бізнесу в Україні під час війни.

Про це заявила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року ЄБРР активізував свою діяльність в Україні, інвестувавши понад 6,2 млрд євро в різні сектори. Минулого року банк виділив країні рекордні 2,4 млрд євро.

Президентка ЄБРР під час візиту до Києва заявила, що банк і надалі зосереджуватиме свою увагу на приватному секторі України, зокрема, на енергетиці після неодноразових російських атак на національну енергосистему, а також на державній та муніципальній інфраструктурі.

"Наш план полягає в тому, щоб продовжувати інвестувати на цьому рівні. Як мінімум, ми прагнемо до 1,5 млрд євро інвестицій, але якщо ми зможемо зробити більше - ми це зробимо", - зазначила Рено-Бассо.

За її словами, діяльність банку визначається попитом, і він готовий збільшити свої інвестиції в Україну до 3 млрд євро на рік після завершення війни.

Президентка ЄБРР зазначила, що енергетичний сектор України є одним з ключових пріоритетів цього року і надалі, оскільки проєкти з модернізації галузі та розвитку відновлюваної енергетики можуть стати рушієм приватних інвестицій після завершення війни.

"Є великий потенціал, тому це викличе великий інтерес з боку іноземних інвесторів, і це викличе велику активність в країні - це дійсно стимулюватиме динаміку зростання", - додала вона.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Рада керівників Європейського банку і реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалила збільшення оплаченого капіталу банку на 4 млрд євро до 34 млрд євро. Капітал буде використано для забезпечення значних і стійких інвестицій у реальну економіку України як у воєнний час, так і в період відновлення.

Минулого року лондонський банк інвестував в Україну рекордну суму в розмірі майже 2,4 млрд євро після збільшення свого статутного капіталу на 4 млрд євро. ЄБРР зосередив своє енергетичне фінансування на децентралізованих малих генеруючих потужностях, щоб допомогти забезпечити безперебійне електропостачання людей і підприємств.

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