ЄБРР озвучив плани щодо кредитування України на 2025 рік

Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує, що його інвестиції в Україну наступного року становитимуть 1,5 млрд євро. Але обсяги можуть бути вищими.

Про це сказав Арвід Тюркнер, керуючий директор ЄБРР по Україні та Молдові, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Планування - складне завдання в Україні", і "можливо більше, якщо ми знайдемо правильні угоди", заявив він в інтерв'ю.

За його словами, "інфраструктура та енергетична безпека є двома головними пріоритетами, а потім йдуть приватний сектор і стійкість у сфері продовольчої безпеки".

Минулого року лондонський банк інвестував в Україну рекордну суму в розмірі майже 2,4 млрд євро після збільшення свого статутного капіталу на 4 млрд євро. ЄБРР зосередив своє енергетичне фінансування на децентралізованих малих генеруючих потужностях, щоб допомогти забезпечити безперебійне електропостачання людей і підприємств.

Постійні атаки російських ракет і безпілотників пошкодили об'єкти електроенергетики, що призвело до відключень електроенергії по всій країні.

У той час як ЄБРР надавав кредити українським державним компаніям, включно із залізницями, понад 50% його інвестицій минулого року пішли в приватний бізнес, сказав Тюркнер. Частка залишиться приблизно такою ж у 2025 році, оскільки банк бачить "хороший сільськогосподарський сектор", який є центральним для української економіки.

За словами Тюркнера, Україна повинна домогтися прогресу в боротьбі з корупцією та проведенні судової реформи, щоб поліпшити інвестиційний клімат, оскільки "є надія", що відновлення може початися цього року після припинення вогню або укладення мирної угоди.

"Реформи важливі, і ми хочемо допомогти настільки, наскільки це можливо", - сказав він, додавши, що український уряд домігся "дуже багато чого", незважаючи на війну.

Тюркнер також закликав український уряд просунутися в реформі корпоративного управління, оскільки державні компанії будуть залучені в реконструкцію. "Ось чому їхнє управління, їхні можливості, їхня прозорість і боротьба з корупцією відіграють ключову роль в успішній реконструкції", - додав він.