ЄБРР схвалив збільшення капіталу на 4 млрд євро для фінансування України

Рада керуючих Європейського банку та реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалила збільшення сплаченого капіталу банку на 4 млрд євро до 34 мільярдів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку .

"Додатковий капітал акціонерів буде використаний для забезпечення значних та стійких інвестицій у реальну економіку України як у воєнний час, так і в період відновлення, а також допоможе підтримати пріоритети ЄБРР у всіх країнах, де він працює", - йдеться у повідомленні.

ЄБРР вже надав Україні понад 3 млрд євро кредитів з моменту вторгнення Росії до країни у лютому 2022 року.

Цей останній крок, який слідує за рекомендацією, поданою Радою директорів ЄБРР у листопаді 2023 року, завершує формальний процес збільшення статутного капіталу ЄБРР. Збільшення капіталу набуде чинності 31 грудня 2024 року.

Збільшення капіталу

Це третє збільшення капіталу в історії ЄБРР після аналогічних рішень, ухвалених у 1996 та 2010 роках. Воно слідує за визнанням банком у травні 2023 року того, що підтримка України має бути найвищим пріоритетом банку – зараз і в майбутньому.

Додатковий капітал зміцнить ЄБРР, що дозволить йому продовжувати забезпечувати стійкий рівень щорічних інвестицій в Україну у розмірі близько 1,5 млрд євро у воєнний час, а також мати кошти для збільшення своєї підтримки до 3 мільярдів щорічно після початку реконструкції.

Це збільшення також забезпечить достатню силу банку для продовження повної підтримки інших країн, у які він інвестує кошти у вирішення їхніх проблем перехідного періоду.

Акціонери матимуть право передплатити додаткові акції. Очікується, що перші передплати будуть отримані на початку 2024 року, а виплати розпочнуться на початку 2025 року.

Оскільки Ірак став акціонером ЄБРР у листопаді 2023 року, у банку тепер є 72 національні акціонери, крім Європейського Союзу та Європейського інвестиційного банку. ЄБРР був заснований у 1991 році і з того часу інвестував понад 190 млрд євро у більш ніж 6800 проектів. Інвестиції ЄБРР спрямовані на те, щоб зробити економіку регіонів конкурентоспроможною, добре керованою, "зеленою", інклюзивною, стійкою та інтегрованою.

Інвестиції ЄБРР в Україну

Зазначимо, наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена у продовженні співпраці з ЄБРР, зокрема у сфері енергетичної безпеки, фінансуванні торгівлі, підтримці критично важливої інфраструктури та муніципалітетів, продовольчої безпеки, корпоративному секторі.

За останні 30 років ЄБРР був найбільшим інституційним інвестором в Україні з сукупним обсягом інвестицій понад 18 млрд євро в більш ніж 500 проектів.

У жовтні 2023 року ЄБРР поставив за мету направити не менше 3 млрд євро фінансування у реальну економіку України у відповідь на вторгнення Росії.