ЕБРР спрогнозировал глубину падения экономики Украины

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины упадет на 4,5% в 2020 году из-за глобальных потрясений, связанных с коронавирусом, и в результате более медленного роста, зафиксированного в конце 2019 года - начале 2020 года. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

ЕБРР также ожидает, что экономика Украины восстановится на 5,0% в 2021 году.

В докладе ЕБРР о региональных экономических перспективах отмечается "высокая стоимость рефинансирования долга на международных финансовых рынках" для Украины. В докладе говорится, что сочетание сокращения внешнего и внутреннего спроса из-за мер общественного здравоохранения, принятых для сдерживания распространения вируса, сказалось на секторах производства и услуг.

Банк отмечает, что макрофинансовые основы Украины остаются относительно сильными и способны компенсировать внешние шоки при рекордно высоком уровне международных резервов и самой низкой учетной ставке НБУ за последние шесть лет.

В докладе банка говорится, что экономики в регионе работы ЕБРР могут сократиться в среднем на 3,5% в этом году, а в 2021 году возможен отскок на 4,8%. Однако банк предупреждает о "беспрецедентной неопределенности" прогнозов.

Главный экономист ЕБРР Беата Яворчик отметила, что кризис стал огромным ударом, и выход из него будет столь же сложным. "Сейчас не время заниматься экономическим национализмом и протекционизмом, а время формировать лучшее будущее посредством международной приверженности свободной торговле, смягчению последствий изменения климата и экономическому сотрудничеству", - сказала она.

В докладе предполагается умеренное влияние кризиса на долгосрочную траекторию экономического роста с возобновлением роста к концу третьего квартала 2020 года, но также потенциально существенные долгосрочные экономические, политические и социальные последствия.

"Если социальное дистанцирование будет сохраняться гораздо дольше, чем ожидалось, рецессия может быть намного глубже, а уровень производства на душу населения 2019 га не будет достигнут в течение многих лет", - говорится в отчете.

Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 7,7% в 2020 году и восстановительный рост на 3,6% в 2021 году. При этом мировая экономика упадет в 2020 году на 3,0%.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) резко ухудшил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Согласно прогнозу НБУ, экономика Украины сократится в 2020 году на 5,0%, в 2021 году восстановительный рост составит 4,3%.