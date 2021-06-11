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ЕБРР раскритиковал планы Украины ввести акциз на "зеленую" энергию

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Киев, Пятница 11 июня 2021 12:31
ЕБРР раскритиковал планы Украины ввести акциз на "зеленую" энергию Фото: ЕБРР раскритиковал планы Кабмина ввести акциз на "зеленую" энергию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) раскритиковал планы Кабинета министров ввести акцизный налог на "зеленую" электроэнергию. это может неблагоприятно отразится на развитии возобновляемых источников энергии в Украине.

Об этом сообщил заместитель директора и руководитель сектора инфраструктуры ЕБРР в Украине Марк Магалецкий.

"Инвестиционный климат (Украины, - ред.) пострадал от ряда факторов: ретроспективные изменения "зеленого" тарифа, неплатежи производителям "зеленой" электроэнергии, значительный накопленный долг, который до сих пор не выплачен. Более того, продолжаются дискуссии о дальнейших неблагоприятных изменениях в нормативной среде, таких как введение акцизного налога на ВИЭ", - сообщил топ-менеджер банка в ходе 12-го Европейско-Украинский Энергетического дня в Киеве 10 июня.

Он подчеркнул, что действия украинского правительства привели к приостановке инвестиций.

"С прошлого года ЕБРР не смог начать ни одного нового проекта в энергетическом секторе Украины. Эту тенденцию необходимо срочно изменить, поскольку возобновляемые источники энергии представляют собой единственный новый способ для увеличения мощности генерации и единственный путь для будущего развития", - указал Марк Магалецкий.

Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

На следующий день, 3 июня крупнейший скандинавский фонд NEFCO объявил об остановке инвестиций в Украину.

Крупнейшие ассоциации назвали планы правительства в попытке экспроприации их активов и пригрозили судом.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.

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