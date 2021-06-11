Акциз на "зеленую" энергию означает экспроприацию активов инвесторов, - ассоциации

Введение дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии будет означать частичную незаконную экспроприацию активов украинских и международных инвесторов.

Об этом говорится в общем обращении отраслевых ассоциаций - Европейского-украинского энергетического агентства, Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, Украинской ветроэнергетической ассоциации.

"Внедрение акциза является фактическим снижением гарантированного государством тарифа на дополнительные 3,2% для уже существующих станций. Это фактически лишает инвесторов законных прав на инвестиции и в зависимости от размера акциза может содержать признаки частичной экспроприации их активов", - говорится в письме, обнародованном Украинской ветроэнергетической ассоциацией.

Ассоциации указывают на очевидную незаконность данного решения и призывают руководство страны воздержатся от грубого нарушения закона.

"Принятие этих изменений будет свидетельствовать об игнорировании как действующего украинского законодательства, так и обязательств перед инвесторами, которые были взяты на себя действующем Кабмином и Верховной радой год назад. Эта инициатива нанесет ущерб инвестиционном климату в Украине и сделает невозможным привлечение средств в новые энергетические и экологические проекты", - говорится в обращении.

Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

На следующий день, 3 июня крупнейший скандинавский фонд NEFCO объявил об остановке инвестиций в Украину.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $5,86 млрд. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.