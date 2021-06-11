ЄБРР розкритикував плани України ввести акциз на "зелену" енергію

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розкритикував плани Кабінету міністрів ввести акцизний податок на "зелену" електроенергію. Це може несприятливо позначитися на розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні.

Про це повідомив заступник директора та керівник сектору інфраструктури ЄБРР в Україні Марк Магалецький.

"Інвестиційний клімат (України, - ред.) постраждав від ряду факторів: ретроспективні зміни "зеленого" тарифу, неплатежі виробникам "зеленої" електроенергії, значний накопичений борг, який досі не виплачений. Більш того, тривають дискусії про подальші несприятливі зміни в нормативному середовищі, таких як введення акцизного податку на ВДЕ", - повідомив топ-менеджер банку в ході 12-го Європейсько-Український енергетичного дня в Києві 10 червня.

Він підкреслив, що дії українського уряду призвели до припинення інвестицій.

"З минулого року ЄБРР не зміг розпочати жодного нового проекту в енергетичному секторі України. Цю тенденцію необхідно терміново змінити, оскільки відновлювані джерела енергії являють собою єдиний новий спосіб для збільшення потужності генерації й єдиний шлях для майбутнього розвитку", - вказав Марк Магалецький.