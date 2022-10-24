ЄБРР потроїть допомогу Україні: на що підуть кредити

Як зазначається у повідомленні, основним завданням банку буде підтримка "реальної" економіки - підтримка енергетичної та продовольчої безпеки, відновлення залізничних колій, інфраструктури та підтримка фармацевтичної промисловості.

ЄБРР вже інвестував в електроенергетичні компанії України, а також надав підтримку ліквідності у розмірі до 500 млн євро для "Нафтогазу".

"Також ведуться переговори про збільшення фінансування термінового ремонту електромереж та підтримку муніципальної влади Києва, Львова та Дніпра", - зазначили у прес-службі.

Інвестиції ЄБРР підтримуються донорами або поручителями з країн, включаючи США та інші країни ЄС та G7. Нещодавно Норвегія пообіцяла виділити 200 млн євро на підтримку, повідомили в банку.