ЕБРР утроит помощь Украине: на что пойдут кредиты

Как отмечается в сообщении, основной задачей банка будет поддержка "реальной" экономики - поддержание энергетической и продовольственной безопасности, восстановление железнодорожных путей, инфраструктуры и поддержка фармацевтической промышленности.

ЕБРР уже инвестировал в электроэнергетические компании Украины, а также предоставил поддержку ликвидности в размере до 500 млн евро для "Нафтогаза".

"Также ведутся переговоры об увеличении финансирования срочного ремонта электросетей и поддержке муниципальных властей Киева, Львова и Днепра", - отметили в пресс-службе.

Инвестиции ЕБРР поддерживаются донорами или поручителями из стран, включая США и другие страны ЕС и G7. Недавно Норвегия пообещала выделить 200 млн евро на поддержку, сообщили в банке.