ЕБРР утроит помощь Украине: на что пойдут кредиты

Европейский банк реконструкции и развития выделит до 3 млрд евро в течение 2022-2023 годов, чтобы помочь украинскому бизнесу и экономике продолжать функционировать. С начала российского вторжения в феврале ЕБРР выделил более 1 млрд евро и намерен утроить эту цифру к концу 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
Как отмечается в сообщении, основной задачей банка будет поддержка "реальной" экономики - поддержание энергетической и продовольственной безопасности, восстановление железнодорожных путей, инфраструктуры и поддержка фармацевтической промышленности.
ЕБРР уже инвестировал в электроэнергетические компании Украины, а также предоставил поддержку ликвидности в размере до 500 млн евро для "Нафтогаза".
"Также ведутся переговоры об увеличении финансирования срочного ремонта электросетей и поддержке муниципальных властей Киева, Львова и Днепра", - отметили в пресс-службе.
Инвестиции ЕБРР поддерживаются донорами или поручителями из стран, включая США и другие страны ЕС и G7. Недавно Норвегия пообещала выделить 200 млн евро на поддержку, сообщили в банке.
Напомним, в марте 2023 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о первоначальном пакете мер по обеспечению устойчивости на сумму 2 млрд евро, чтобы помочь гражданам, компаниям и странам, пострадавшим от войны в Украине.
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