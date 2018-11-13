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ЕБРР пока не видит ощутимого эффекта реформ в Украине

Новости » Экономика    13.11.2018 - 15:16
ЕБРР пока не видит ощутимого эффекта реформ в Украине
Фото: ЕБРР (saee.gov.ua)

Принятые парламентом законы пока не дали видимых результатов

Экономика Украины находится на пути медленного восстановления, причем внутренний спрос стал основным фактором ее роста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ЕБРР Transition Report 2018-19: Work in Transition.

Как отмечается в обзоре, прогресс в законодательном обеспечении реформ в Украине пока неоднозначен. В частности, парламент принял ряд важных законов, в том числе о создании антикоррупционного суда, приватизации, валюте и валютных операциях, корпоративном управлении в государственных банках и защите прав кредиторов.

"Однако эти законодательные изменения пока не принесли ощутимых результатов", - говорится в отчете.

В ЕБРР подчеркнули важность сотрудничества с МВФ, поскольку новая программа stand-by поможет удовлетворить потребности Украины во внешнем финансировании и сохранить макроэкономическую стабильность.

В ЕБРР также советуют Украине активизировать реализацию недавно принятых законов в энергетическом секторе. В частности, это отделение оператора газотранспортной системы от "Нафтогаза", а также создание газовой биржи. Кроме того, "Нафтогаз" должен прекратить субсидирование цен на газ для населения, считают эксперты.

В ЕБРР также указали на необходимость активной реформы государственных банков. Акцент должен быть сделан на реформе корпоративного управления и преобразовании госбанков с последующей приватизацией.

В то же в ЕБРР признают, что в 2019 году Украине сложно будет провести реформы в связи с началом предвыборного цикла.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повысил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,5%. Банк оставил без изменений прогноз роста ВВП Украины в 2019 году на уровне 3,0%.

Как сообщало РБК-Украина, в МВФ считают, что высокий уровень коррупции в Украине тормозит рост валового внутреннего продукта (ВВП) почти на 2% в год. Постпред МВФ Йоста Люнгман отметил, что Украине необходимо бороться с коррупцией, чтобы довести рост ВВП до 5%.

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