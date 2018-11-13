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ЄБРР поки не бачить відчутного ефекту реформ в Україні

Новини » Економіка    13.11.2018 - 15:16
ЄБРР поки не бачить відчутного ефекту реформ в Україні
Фото: ЄБРР (saee.gov.ua)

Ухвалені парламентом закони поки не дали відчутних результатів

Економіка України знаходиться на шляху повільного відновлення, причому внутрішній попит став основним чинником її зростання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ЄБРР Transition Report 2018-19: Work in Transition.

Як відзначається в огляді, прогрес у законодавчому забезпеченні реформ в Україні поки неоднозначний. Зокрема, парламент прийняв ряд важливих законів, у тому числі про створення антикорупційного суду, приватизацію, валюту та валютні операціяї, корпоративне управління у державних банках та захист прав кредиторів.

"Проте ці законодавчі зміни поки що не принесли відчутних результатів", - йдеться в звіті.

У ЄБРР підкреслили важливість співпраці з МВФ, оскільки нова програма stand-by допоможе задовольнити потреби України в зовнішньому фінансуванні і зберегти макроекономічну стабільність.

У ЄБРР також радять Україні активізувати реалізацію нещодавно прийнятих законів в енергетичному секторі. Зокрема, це відділення оператора газотранспортної системи від "Нафтогазу", а також створення газової біржі. Крім того, "Нафтогаз" повинен припинити субсидування цін на газ для населення, вважають експерти.

У ЄБРР також вказали на необхідність активної реформи державних банків. Акцент повинен бути зроблений на реформі корпоративного управління і перетворення держбанків з подальшою приватизацією.

У той же в ЄБРР визнають, що в 2019 році Україні складно буде провести реформи в зв'язку з початком передвиборного циклу.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) підвищив прогноз зростання ВВП України в 2018 році до 3,5%. Банк залишив без змін прогноз зростання ВВП України в 2019 році на рівні 3,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, в МВФ вважають, що високий рівень корупції в Україні гальмує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) майже на 2% в рік. Постпред МВФ Йоста Люнгман зазначив, що Україні необхідно боротися з корупцією, щоб довести зростання ВВП до 5%.

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