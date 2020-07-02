ЕБРР подготовил план преодоления кризиса в туристической отрасли Украины

Европейский банк реконструкции и развития предложил семь первых шагов для преодоления кризиса в туристической отрасли Украины. Глава Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив рассказала, что входит в этот план.

Об этом она сообщили в интервью РБК-Украина.

По ее словам, еще в 2019 году ЕБРР вместе с ЕС разработали рекомендации для туристической отрасли в Украине. Однако, в них решили внести коррективы.

"В частности, там есть четкие инструкции для сферы гостеприимства, предложения к президенту и Кабинету министров относительно официальных мероприятий, инструкции для туристического сектора по информационной инфраструктуре, поддержка транспорта с помощью субсидирования, правовое обеспечение и сбор данных о туристических провайдерах", - рассказала она.

Ранее сообщалось, что в июле-августе после возобновления международного авиасообщения количество регулярных рейсов составит в лучшем случае 30-35% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Напомним, по состоянию на сегодня Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория открыли свои границы для Украины.