Турпоток из Украины летом в лучшем случае восстановится до 40-50%

Фото: коронавирус сильно ударил по авиаперелетам (РБК-Украина)

Летом авиаперелеты восстановятся максимум до половины от 2019 года

В июле-августе после возобновления международного авиасообщения количество регулярных рейсов составит в лучшем случае 30-35% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По сегменту туристических чартеров падение будет несколько меньше - до 50%.

Это следует из мониторинга заявлений авиакомпаний, проведенного РБК-Украина, а также информации турфирм.

Почти все авиакомпании делают акцент на том, что их расписание в июле-августе может измениться. Но рейсы могут и вовсе отменить в зависимости от эпидемиологической ситуации, а также если власти не разрешат полеты.

Несмотря на заявления ряда авиакомпаний о начале полетов в/из Украины уже в июне, страны ЕС как минимум до 1 июля не планируют пускать украинцев. И если говорить о регулярных рейсах, ни одна авиакомпания до сих пор не летает в ЕС. Кроме того, в Украине все еще не снята самоизоляция по приезду из-за рубежа.

При этом некоторые европейские страны, в частности Греция и Хорватия, уже заявили о готовности открыть границы с 1 июля для граждан третьих стран, в том числе и украинцев. Но ключевое условие, на котором настаивают в ЕС, сводится к тому, что порог заболеваемости COVID-19 должен соответствовать нормам Евросоюза - не более 40 активных случаев на 100 тысяч населения.

Торопиться не нужно, мест хватит всем

Как рассказал РБК-Украина совладелец туристической компании "Загорье" Игорь Короленко, своим клиентам он советует пока не торопиться и не покупать туры, а лучше подождать хотя бы до 10 июля, когда из-за границы вернутся те, кто улетел в начале месяца.

"Мест хватит всем. Просто многие вынуждены лететь первыми, поскольку планировали улететь еще раньше - в мае-июне, но в итоге их рейсы переносили. И я надеюсь, что как минимум в июле в Турции и Греции еще не будет россиян и поэтому мест хватит всем", - пояснил Короленко.

При этом за исключением промоакций, не стоит рассчитывать на слишком большие скидки как на перелеты, так и на отели, поскольку у компаний для этого нет финансового ресурса, добавил собеседник.

По его оценке, если в июле авиасообщение запустится, восстановление туристических поездок будет очень медленным из-за отсутствия денег, боязни коронавируса и связанных с ним карантинными мерами. Причем вопросы безопасности беспокоят людей куда больше, чем финансовые, уверяет совладелец компании "Загорье".

"С коллегами из других турфирм мы опросили наших клиентов, узнав, а готовы ли они полететь с 1 июля. По итогу опроса получили три категории ответа. Первые сказали, что хотели бы поехать и у них есть деньги, но они боятся. Вторые сказали, что ничего не боятся, хотят лететь, но денег нет. Третья категория - таких меньше всего - сказали, что есть деньги, ничего не боятся и готовы лететь. Мой прогноз: в августе-сентябре, когда все три категории начнут ездить, мы в лучшем случае будем иметь 40-50% от прошлого года по туризму - и по чартерам, и по регулярным рейсам. Страх даже больше влияет на людей, чем отсутствие денег", - отметил Короленко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Греция готова принимать украинцев, однако сегодня вышло важное уточнение насчет поездок в эту страну.

Запуск международного авиасообщения в Украине сталкивается с трудностями, так, например, аэропорт "Киев" отменил все запланированные рейсы менее чем за сутки.

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Автор: РБК-Украина