ЄБРР планує інвестувати в Україну до кінця року ще 1,7 млрд євро

Як зазначається у пресрелізі, ЄБРР залучив в Україну 1,7 млрд євро у 2022 році та мобілізував ще 200 млн євро через банки-партнери. Це становить понад 10% загального обсягу діяльності банку і означає, що ЄБРР перебуває на шляху до виконання свого зобов’язання інвестувати 3 млрд євро в Україну до кінця 2023 року.

"Після початку війни банк та його акціонери швидко вжили заходів, щоб надати адекватну підтримку. Ці вражаючі операційні показники є свідченням нашої стійкості та рішучості підтримувати наші країни та клієнтів", - зазначила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Вона додала, що результати отримані в умовах надзвичайно складного глобального економічного середовища в умовах війни Росії проти України, що підтверджує антициклічну роль ЄБРР у підтримці країн операцій і клієнтів.

Основні моменти роботи ЄБРР в Україні у 2022 році, який успішно залучив додаткові іноземні гранти, включають, зокрема, надання компаніям "Укрзалізниці" та "Укренерго" по 150 млн євро екстреної ліквідності минулого літа, щоб забезпечити рух поїздів у країні і електропостачання. Так само ЄБРР надав компанії "Нафтогаз" фінансовий пакет у розмірі трохи менше 500 млн євро для компенсації втрати видобутку природного газу після російського вторгнення.

"У майбутньому ми також маємо намір розширити нашу роботу з муніципалітетами, в тому числі в деокупованих зонах. Для цього ми передбачаємо, що нам і нашим партнерам знадобляться нові фінансові інструменти - більша частка грантів, а не кредитів. Ми звернулися до акціонерів або донорів із проханням про подальшу підтримку у формі донорських коштів або гарантій, щоб продовжувати розділяти з нами ризики інвестування в Україну цього року", - підкреслила Рено-Бассо.

Як повідомив керівний директор банку зі Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, банк сфокусується більше на логістичному транспорті та муніципальній інфраструктурі.

"ЄБРР не скоротить інвестицій у 2023 році. Ми хочемо зберегти ту саму кількість активностей, якщо не більше, що й у 2022 році, але очевидно, що ми маємо залишатися екстремально гнучкими щодо напрямів інвестування", – сказав він під час конференції ЄБРР у середу, 25 січня.

Він додав, що фокус організації загалом такий самий, як і торік: продовольча безпека, інфраструктура і стабільність приватного сектору. Однак, за його словами, структура цих сфер може змінюватися залежно від ситуації.

"Коли дозволять обставини, ми допоможемо запустити програму реконструкції України, щоб відновити засоби до існування, робочі місця та бізнес, життєво важливу інфраструктуру, належне управління та доступ до послуг. Як найбільший інституційний інвестор у країні, ЄБРР готовий і бажає відігравати центральну роль у відбудові", - констатувала президент ЄБРР.