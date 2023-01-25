ЕБРР планирует инвестировать в Украину до конца года еще 1,7 млрд евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестирует в Украину не менее 1,7 млрд евро в 2023 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕБРР.
Как отмечается в пресс-релизе, ЕБРР привлек в Украину 1,7 млрд евро в 2022 году и мобилизовал еще 200 млн евро через банки-партнеры. Это составляет более 10% общего объема деятельности банка и означает, что ЕБРР находится на пути к выполнению своего обязательства инвестировать 3 млрд евро в Украину до конца 2023 года.
"После начала войны банк и его акционеры быстро приняли меры, чтобы оказать адекватную поддержку. Эти впечатляющие операционные показатели являются свидетельством нашей устойчивости и решимости поддерживать наши страны и клиентов", - отметила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.
Она добавила, что результаты получены в условиях сложнейшей глобальной экономической среды в условиях войны России против Украины, что подтверждает антициклическую роль ЕБРР в поддержке стран операций и клиентов.
Основные моменты работы ЕБРР в Украине в 2022 году, успешно привлекшего дополнительные иностранные гранты, включают, в частности, предоставление компаниям "Укрзализныци" и "Укрэнерго" по 150 млн евро экстренной ликвидности прошлым летом, чтобы обеспечить движение поездов в стране и электроснабжения. Также ЕБРР предоставил компании "Нафтогаз" финансовый пакет в размере чуть менее 500 млн евро для компенсации потери добычи природного газа после российского вторжения.
"В будущем мы также намерены расширить нашу работу с муниципалитетами, в том числе в деоккупированных зонах. Для этого мы предполагаем, что нам и нашим партнерам понадобятся новые финансовые инструменты - большая доля грантов, а не кредитов. Мы обратились к акционерам или донорам из просьбой о дальнейшей поддержке в форме донорских средств или гарантий, чтобы продолжать разделять с нами риски инвестирования в Украину в этом году", - подчеркнула Рено-Бассо.
Как сообщил управляющий директор банка из Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, банк больше сфокусируется на логистическом транспорте и муниципальной инфраструктуре.
"ЕБРР не сократит инвестиций в 2023 году. Мы хотим сохранить то же количество активностей, если не больше, что и в 2022 году, но очевидно, что мы должны оставаться экстремально гибкими по направлениям инвестирования", - сказал он на конференции ЕБРР в среду, 25 января.
Он добавил, что фокус организации в целом такой же, как и в прошлом году: продовольственная безопасность, инфраструктура и стабильность частного сектора. Однако, по его словам, структура этих сфер может изменяться в зависимости от ситуации.
"Когда позволят обстоятельства, мы поможем запустить программу реконструкции Украины, чтобы восстановить средства к существованию, рабочие места и бизнес, жизненно важную инфраструктуру, надлежащее управление и доступ к услугам. Как крупнейший институциональный инвестор в стране, ЕБРР готов и желает играть центральную роль в восстановлении", - констатировала президент ЕБРР.
В конце 2022 года РБК-Украина сообщало, что ЕБРР выделит 150 млн евро на финансовую стабилизацию "зеленой" энергетики Украины.
Ранее мы писали, что ЕБРР выделил 372 млн евро для срочного ремонта энергетической инфраструктуры Украины.
Напомним, Норвегия профинансирует закупку газа для Украины на 200 млн. долларов через ЕБРР.
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