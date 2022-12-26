ЄБРР виділить 150 млн євро на фінансову стабілізацію "зеленої" енергетики України

Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила підписання між НЕК "Укренерго" та ЄБРР підписання договору, який забезпечить виплату компанією заборгованості перед підприємствами відновлюваної енергетики (ВДЕ) на суму 150 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ на сайті НКРЕКП.

Згідно з постановою НКРЕКП, яка була затверджена 23 грудня, передбачається підписання кредитного договору з ЄБРР на суму 300 млн євро.

Зокрема, 150 млн євро мають бути спрямовані для відновлення і підтримку системи електропередачі України.

Решта 150 млн євро спрямуються на потреби "Укренерго" в оборотному капіталі для фінансування критично важливих операційних витрат пов’язаних з генерацією електроенергії з ВДЕ та виплатою компенсації за обмеження генерації з ВДЕ.

Як повідомлялося, за інформацією ДП "Гарантований покупець", заборгованість НЕК "Укренерго" за послугу зі збільшення частки зеленої генерації в енергосистемі досягає 12 млрд грн.

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що підприємства зеленої енергетики можуть забезпечувати певні потреби в електроенергії навколо себе в різних куточках держави навіть за ситуації блекауту в Україні.

Також Володимир Зеленський заявляв, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.