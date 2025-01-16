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ЕБРР озвучил планы по кредитованию Украины на 2025 год

Украина, Четверг 16 января 2025 10:56
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ЕБРР озвучил планы по кредитованию Украины на 2025 год Фото: ЕБРР инвестирует в Украину в 2025 году 1,5 млрд евро (ebrd.com)
Автор: Александр Белоус

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что его инвестиции в Украину в следующем году составят 1,5 млрд евро. Но объемы могут быть выше.

Об этом сказал Арвид Тюркнер, управляющий директор ЕБРР по Украине и Молдове, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Планирование - сложная задача в Украине", и "возможно больше, если мы найдем правильные сделки", заявил он в интервью.

По его словам "инфраструктура и энергетическая безопасность являются двумя главными приоритетами, а затем следуют частный сектор и устойчивость в сфере продовольственной безопасности".

В прошлом году лондонский банк инвестировал в Украину рекордную сумму в размере почти 2,4 млрд евро после увеличения своего уставного капитала на 4 млрд евро. ЕБРР сосредоточил свое энергетическое финансирование на децентрализованных малых генерирующих мощностях, чтобы помочь обеспечить бесперебойное электроснабжение людей и предприятий.

Постоянные атаки российских ракет и беспилотников повредили объекты электроэнергетики, что привело к отключениям электроэнергии по всей стране.

В то время как ЕБРР предоставлял кредиты украинским государственным компаниям, включая железные дороги, более 50% его инвестиций в прошлом году пошли в частный бизнес, сказал Тюркнер. Доля останется примерно такой же в 2025 году, поскольку банк видит "хороший сельскохозяйственный сектор", который является центральным для украинской экономики

По словам Тюркнера, Украина должна добиться прогресса в борьбе с коррупцией и проведении судебной реформы, чтобы улучшить инвестиционный климат, поскольку "есть надежда", что восстановление может начаться в этом году после прекращения огня или заключения мирного соглашения.

"Реформы важны, и мы хотим помочь настолько, насколько это возможно", - сказал он, добавив, что украинское правительство добилось "очень многого", несмотря на войну.

Тюркнер также призвал украинское правительство продвинуться в реформе корпоративного управления, поскольку государственные компании будут вовлечены в реконструкцию. "Вот почему их управление, их возможности, их прозрачность и борьба с коррупцией играют ключевую роль в успешной реконструкции", - добавил он.

Напомним, в конце 2023 года Совет управляющих Европейского банка и реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил увеличение оплаченного капитала банка на 4 млрд евро до 34 млрд евро. Капитал будет использован для обеспечения значительных и устойчивых инвестиций в реальную экономику Украины как в военное время, так и в период восстановления.

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