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ЄБРР оновив прогноз зростання економіки України на 2024-2025 роки

Україна, Четвер 26 вересня 2024 09:53
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ЄБРР оновив прогноз зростання економіки України на 2024-2025 роки Фото: ЄБРР оновив прогноз економіки України (ebrd.com)
Автор: Олександр Білоус

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зростання економіки України в 2024 році на рівні на 3,0%. Прогноз на 2025 рік погіршено з 6,0% до 4,7%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз ЄБРР.

"Нова хвиля важких руйнувань потужностей з виробництва та передачі електроенергії в контексті війни в Україні перервала чотири квартали сталого зростання ВВП. Економіка зросла приблизно на 6,5% у річному обчисленні в першому кварталі 2024 року, але потім сповільнилася через дефіцит електроенергії і більше високих цін на електроенергію, що імпортується", - йдеться в повідомленні.

Інфляція стабілізувалася нижче за цільовий показник 5% у першій половині року, перш ніж досягти 5,8% у липні 2024 року. Тому пом'якшення грошово-кредитної політики було призупинено центральним банком після семи зниження облікової ставки в період з липня 2023 року по червень 2024 року, коли ставку було знижено з 25 до 13%, повідомили в ЄБРР.

"Короткострокові перспективи зростання залишаються вкрай невизначеними. Поліпшення перспектив експорту, підкріплене чорноморським коридором уздовж узбережжя, може бути перевішене дефіцитом електроенергії", - йдеться у прогнозі.

Крім того, дефіцит робочої сили залишається гострим, а ризик додаткової руйнації інфраструктури та виробничих потужностей залишається.

Зростання економіки України

Нагадаємо, за даними Держстату, ВВП України зріс на 6,5% у першому кварталі 2024 року. Зростання сповільнилося до 3,7% у другому кварталі.

Міжнародні фінансові організації, експерти, уряд України та НБУ прогнозують зростання економіки України у 2024 році на рівні близько 3%.

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ВВП ЄБРР
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