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ЕБРР надеется на соблюдение Украиной обязательств по "зеленому" тарифу, - Еремина

Новости » Энергетика     27.02.2020 - 15:27
ЕБРР надеется на соблюдение Украиной обязательств по "зеленому" тарифу, - Еремина
Иллюстративное фото (flickr.com ebrd)

В ЕБРР надеяться на урегулирование проблемы "зеленых" тарифов на электроэнергию

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) надеется на урегулирование в Украине проблемы "зеленых" тарифов на электроэнергию и соблюдения государством обязательств перед инвесторами. Об этом в комментариях журналистам заявила старший банкир департамента электроэнергии ЕБРР Ольга Еремина, передает РБК-Украина.

"Мы надеемся на гибкость сторон медиации. Мы надеемся, что потребности отрасли в новых инвестициях и потребности отрасли в развитии новых генерирующих мощностей возьмут верх, и климат наладится", - сказала Еремина.

Ранее Еремина заявляла, что ретроспективный просмотр зеленого тарифа нанесет вред Украине, поскольку страна выплатит по искам международных судов значительно больше, чем хотят сэкономить инициаторы такого решения, и это станет негативным сигналом для иностранных инвесторов.

Как писало РБК-Украина, в Кабинете министров Украины сообщили, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды находится в диалоге с инвесторами в солнечные и ветряные электростанции (СЭС, ВЭС) по поиску компромисса относительно взятых ранее государством обязательств по обеспечению для них ранее утвержденных "зеленых" тарифов.

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Новости Украины зеленый тарифЕБРРКабинет Министров Украиныэнергетика
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