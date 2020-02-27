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ЄБРР сподівається на дотримання Україною зобов’язань по "зеленому" тарифу, - Єрьоміна

Новини » Енергетика     27.02.2020 - 15:27
ЄБРР сподівається на дотримання Україною зобов’язань по "зеленому" тарифу, - Єрьоміна
Ілюстративне фото (flickr.com ebrd)

В ЄБРР сподіваються на врегулювання проблеми "зелених" тарифів на електроенергію

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) сподівається на врегулювання в Україні проблеми "зелених" тарифів на електроенергію та дотримання державою зобов’язань перед інвесторами. Про це в коментарях журналістам заявила старший банкір департаменту електроенергії ЄБРР Ольга Єрьоміна, передає РБК-Україна.

"Ми сподіваємося на гнучкість сторін медіації. Ми сподіваємось, що потреби галузі в нових інвестиціях і потреби галузі в розвитку нових генеруючих потужностей візьмуть верх, і клімат налагодиться", - сказала Єрьоміна.

Раніше Єрьоміна заявляла, що ретроспективний перегляд зеленого тарифу завдасть шкоди Україні, оскільки країна виплатить за позовами до міжнародних судів значно більше, ніж хочуть заощадити ініціатори такого рішення, і це стане негативним сигналом для іноземних інвесторів.

Як писало РБК-Україна, в Кабінеті міністрів України повідомили, що Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища знаходиться в діалозі з інвесторами в сонячні й вітряні електростанції (СЕС, ВЕС) з пошуку компромісу щодо взятих раніше державою зобов'язань щодо забезпечення для них раніше затверджених "зелених" тарифів.

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Новини України зеленый тарифЄБРРКабінет Міністрів Україниенергетика
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