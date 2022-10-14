ЄБРР, Канада та Британія виділять Україні 91 млн євро: на що підуть кошти

Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з урядами Канади та Великобританії виділять 36,5 та 54,4 млн євро відповідно на підтримку "Нафтогазу України" та "Укренерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЄБРР.

Кошти, виділені Канадою, підуть на закупівлю Україною газу перед зимовим сезоном, а 54,5 млн євро, надані Британією, мають забезпечити стабільне функціонування української електромережі, атомних генераторів та електростанцій на поновлюваних джерелах енергії.

"Для розв'язання проблем української економіки ЄБРР надає пріоритет фінансуванню торгівлі, енергетичної безпеки, життєво важливої інфраструктури та продовольчої безпеки, а також надає ліквідність фармацевтичним компаніям", - йдеться у заяві прес-служби банку.

Раніше ми писали, що у Києві та центральних областях України стабілізували енергоживлення. Існує велика ймовірність того, що примусових відключень світла сьогодні можна буде уникнути.

До того ж українців просили обмежити споживання електроенергії вранці та ввечері, а також не користуватися кількома потужними приладами одночасно.

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