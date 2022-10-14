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ЕБРР, Канада и Великобритания выделят Украине 91 млн евро: на что пойдут средства

Фото: ЕБРР, Канада и Великобритания выделят Украине 91 млн евро (emerging-europe.com)
Автор: Константин Широкун

Европейский банк реконструкции и развития совместно с правительствами Канады и Великобритании выделят 36,5 и 54,4 млн евро соответственно на поддержку "Нафтогаза Украины" и "Укрэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЕБРР.

"Для решения проблем украинской экономики ЕБРР отдает приоритет финансированию торговли, энергетической безопасности, жизненно важной инфраструктуры и продовольственной безопасности, а также предоставляет ликвидность фармацевтическим компаниям",- говорится в заявлении пресс-службы банка.

Средства, выделенные Канадой, пойдут на закупку Украиной газа перед зимним сезоном, а 54,5 млн евро, предоставленные Британией, должны обеспечить стабильное функционирование украинской электросети, атомных генераторов и электростанций на возобновляемых источниках энергии.

Ранее мы писали, что в Киеве и центральных областях Украины стабилизировали энергопитание. Есть большая вероятность того, что принудительных отключений света сегодня можно будет избежать.

К тому же украинцев просили ограничить потребление электроэнергии утром и вечером, а также не пользоваться несколькими мощными приборами одновременно.

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