ЕБРР и IFC помогут "Укравтодору" привлечь до 2 млрд долларов на строительство дорог

Соответствующее консультативное соглашение стороны подписали 21 декабря в Министерстве инфраструктуры Украины.

Ожидается, что правильно структурированные проекты ГЧП могут помочь украинскому автомобильному сектору привлечь потенциальные инвестиции на сумму около 2 миллиардов долларов.

Соглашение с IFC и ЕБРР касается в первую очередь восстановление маршрутов Харьков - Днепр - Запорожье (М-29, M-04, M-18) и Ягодин - Ковель - Луцк (М-07, М-19).

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, ГЧП на этих маршрутах предусматривает реконструкцию, текущий и капитальный ремонт дорог и долгосрочное содержание по принципу OPRC контрактов.

"В этом году мы активизировали наше сотрудничество с бизнесом и сейчас речь идет не только о концессиях дорог или портов, но и о различных эффективных моделях государственно-частного партнерства в инфраструктурной сфере. Нам важно привлекать международных партнеров, ведь это является прямым сигналом для выхода на украинский рынок новых финансовых институций и дорожных компаний", - отметил Кубраков.

Параллельно IFC и ЕБРР изучают возможности ГЧП в портовом, железнодорожном, энергетическом и медицинском секторах. Это поможет привлечь частные инвестиции и провоцировать экономический рост страны.

"Современные дороги помогут Украине стать логистическим хабом Европы и повысить свою конкурентоспособность. Цель IFC - поддержать улучшение украинской инфраструктуры путем обеспечения прозрачности и увеличения доходов сектора, а также лучшего управления рисками для государства и инвесторов", - сказал региональный менеджер IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар.

Предлагаемая модель ГЧП предполагает обновление и развитие существующих дорог инвестором. Это не только эксплуатационное содержание, но и ремонт, внедрение решений безопасности (переходы в двух уровнях, шумозащита, новые безопасные решения, освещение и т.д.).