ЄБРР та IFC допоможуть "Укравтодору" залучити до 2 млрд доларів на будівництво доріг

Відповідну консультативну угоду сторони підписали 21 грудня у Міністерстві інфраструктури України.

Очікується, що правильно структуровані проекти ДПП можуть допомогти українському автомобільному сектору залучити потенційні інвестиції на суму близько 2 мільярдів доларів.

Угода з IFC та ЄБРР стосується в першу чергу відновлення маршрутів Харків - Дніпро - Запоріжжя (М-29, M-04, M-18) та Ягодин - Ковель - Луцьк (М-07, М-19).

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, ДПП на цих маршрутах передбачає реконструкцію, поточний і капітальний ремонт доріг та довгострострокове утримання за принципом OPRC контрактів.

"Цьогоріч ми активізували нашу співпрацю з бізнесом і тепер йдеться не тільки про концесії доріг чи портів, але й про різні ефективні моделі державно-приватного партнерства в інфраструктурній сфері. Нам важливо долучати міжнародних партнерів, адже це є прямим сигналом для виходу на український ринок нових фінансових інституцій та дорожніх компаній", - зазначив Кубраков.

Паралельно IFC та ЄБРР вивчають можливості для ДПП у портовому, залізничному, енергетичному та медичному секторах. Це допоможе залучити приватні інвестиції та стимулювати економічне зростання країни.

"Сучасні дороги допоможуть Україні стати логістичним хабом для Європи та підвищити свою конкурентоспроможність. Мета IFC - підтримати покращення української інфраструктури шляхом забезпечення прозорості та збільшення доходів сектору, а також кращого управління ризиками для держави та інвесторів", - сказав регіональний менеджер IFC в Україні, Білорусі та Молдові Джейсон Пеллмар.

Запропонована модель ДПП передбачає оновлення та розвиток існуючих доріг інвестором. Це не лише експлуатаційне утримання, а й ремонт, впровадження безпекових рішень (переходи у двох рівнях, шумозахист, нові безпечні розв'язки, освітлення тощо).