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ЕБРР финансирует закупку белорусских троллейбусов для Николаева, несмотря на санкции ЕС

Автор: Артем Горовенко

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что победителем в тендере на поставку 12-метровых низкопольных троллейбусов за кредитные средства ЕБРР стала белорусская компания "БКМ", но окончательное слово за ЕБРР.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NickVesti.

"Троллейбусы на автономном ходу - уже наконец-то определились с победителем. Мы направили все документы. Там у нас вышло две компании. Вроде как по всем документам, цене и предложению побеждает "БКМ". В ближайшее время будет принято решение банком ЕБРР", - сообщил Александр Сенкевич.

Напомним, с 2020 года Евросоюз ввел пять пакетов санкций в отношении должностных лиц Беларуси и государственных компаний. Последний пакет санкций был введен в декабре 2021 года.

Под санкции попали десятки государственных белорусских предприятий и должностных лиц. Несмотря на это, ЕБРР продолжает финансировать закупки белорусской техники властями украинских городов.

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НиколаевЕБРР