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ЄБРР фінансує закупівлю білоруських тролейбусів для Миколаєва, попри санкції ЄС

Автор: Артем Горовенко

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що переможцем в тендері на поставку 12-метрових низькопідлогових тролейбусів за кредитні кошти ЄБРР стала білоруська компанія "БКМ", але остаточне слово за ЄБРР.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NickVesti.

"Тролейбуси на автономному ходу - вже нарешті визначилися з переможцем. Ми направили всі документи. Там у нас вийшло дві компанії. Ніби як за всіма документами, ціною і пропозицією перемагає "БКМ". Найближчим часом буде прийнято рішення банком ЄБРР", - повідомив Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, з 2020 року Євросоюз ввів п'ять пакетів санкцій щодо посадових осіб Білорусі та державних компаній. Останній пакет санкцій був введений у грудні 2021 року.

Під санкції потрапили десятки державних білоруських підприємств і посадових осіб.незважаючи на це, ЄБРР продовжує фінансувати закупівлі білоруської техніки владою українських міст.

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