Ебола, від якої немає зареєстрованої вакцини, вбила вже понад сотню людей у Конго

Що сталося

Спалах вірусу Бундібуджо - рідкісного різновиду Еболи - розпочався ще наприкінці квітня в провінції Іторі на сході Конго, однак лабораторії тижнями перевіряли зразки на поширеніший штам Заїр. Тести давали хибно негативні результати, і реакція запізнилася на кілька тижнів.

Станом на понеділок, 19 травня, зафіксовано понад 118 загиблих і близько 300 підозрюваних випадків у провінціях Іторі та Північне Ківу. В Уганді підтверджено одну смерть і один підозрюваний випадок.

Американський лікар серед заражених

Лікар із США Пітер Стаффорд інфікувався під час роботи в лікарні в Бунії - адміністративному центрі провінції Іторі.

Разом із шістьма іншими американцями, які контактували з хворими, його доправляють до Німеччини для моніторингу. Дружина лікаря також працювала в тій самій лікарні, але симптомів не виявляє.

Чому цей штам особливо небезпечний

Вірус Бундібуджо виявляли лише двічі за всю історію спостережень:

2007–2008, Уганда - 149 випадків, 37 смертей

- 149 випадків, 37 смертей 2012, Конго - 57 випадків, 29 смертей

Проти нього немає жодної схваленої вакцини чи ліків. Симптоми - лихоманка, м'язовий біль, діарея, блювання, внутрішні кровотечі - схожі на інші тропічні захворювання, що ускладнює ранню діагностику. Вірус передається через біологічні рідини.

Реакція країн і міжнародних організацій

ВООЗ направляє групу експертів до Конго, у провінції Іторі відкриють три центри лікування Еболи. Руанда закрила сухопутний кордон із Конго в неділю.

США на 30 днів заборонили в'їзд іноземцям, які відвідували Конго, Уганду та Південний Судан протягом останніх трьох тижнів, і посилили контроль на прикордонних пунктах.

Директор Африканського ЦКЗ заявив, що перебуває "в режимі паніки" через нестачу ліків і вакцин, хоча експериментальні препарати очікують протягом кількох тижнів.

Тривожний контекст

Регіон і без того охоплений гуманітарною кризою: в Іторі налічується понад 273 тисячі внутрішньо переміщених осіб, а збройні угруповання продовжують активність. Бунія знаходиться за понад тисячу кілометрів від Кіншаси, дороги - у поганому стані.

Персонал ООН у регіоні переведено на дистанційну роботу.