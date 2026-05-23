Ебола у Конго виходить з-під контролю: спалах охоплює нові регіони

09:26 23.05.2026 Сб
2 хв
Медики не в змозі відстежити навіть чверть контактів із хворими
aimg Марія Науменко
Фото: лабораторне тестування зразків на вірус Ебола (Getty Images)

У Конго різко погіршується ситуація зі спалахом Еболи - медики не встигають відстежувати зараження, а вірус уже дістався кількох провінцій.

За даними Міністерства охорони здоров’я Демократичної Республіки Конго, станом на 21 травня у країні підтвердили 83 випадки зараження Еболою, ще 746 випадків залишаються під підозрою.

Медики виявили понад 1600 контактних осіб, однак змогли простежити лише за 342 контактними особами того дня - це близько 21% від загальної кількості тих, хто перебуває під наглядом.

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявляють, що заходи реагування вже відстають від темпів поширення інфекції.

Наразі вірус поширився вже на три провінції країни, зокрема Південне Ківу поблизу кордону з Руандою. Окремі випадки захворювання також підтвердили в сусідній Уганді.

Ситуацію ускладнюють бойові дії, масове переміщення населення та недовіра місцевих жителів до влади й медиків.

У провінції Ітурі вже сталися сутички навколо карантинних заходів. Після смерті одного з пацієнтів родичі вимагали видати тіло для поховання, однак медики відмовили через високий ризик зараження.

Під час заворушень невідомі підпалили намети для лікування Еболи, а кілька пацієнтів втекли з медичного центру, серед них були люди з підтвердженим діагнозом.

Спалах спричинив рідкісний штам Еболи "Бундібугіо", проти якого наразі немає затверджених вакцин чи спеціального лікування.

ВООЗ попереджає, що слабкі можливості лабораторної діагностики та нестача тестів суттєво ускладнюють боротьбу з епідемією.

Через високі ризики сусідні країни вже посилюють контроль на кордонах. Зокрема, Уганда тимчасово обмежила пасажирські перевезення з Конго, а Руанда запровадила додатковий скринінг і карантинні заходи для мандрівників.

17 травня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала спалах Еболи у Демократичній Республіці Конго та Уганді міжнародною надзвичайною ситуацією через ризик поширення вірусу за межі регіону.

У ВООЗ наголосили, що ситуацію ускладнюють гуманітарна криза, висока мобільність населення та відсутність затверджених вакцин і спеціального лікування саме для штаму "Бундібугіо", який спричинив нинішній спалах.

