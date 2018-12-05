eBay пообещал убрать с сайта товары с символикой "Л/ДНР"

Иллюстративное фото (mdbiznews.commerce.maryland.gov)

Также посольство Украины ожидает ответных шагов от Amazon

Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что американский интернет-магазин пообещал украинскому посольству в США убрать из продажи товары, имеющие символику "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Украины в США.

В посольстве сообщили, что был получен официальный ответ, в котором было четко указано, что компания предпримет необходимые меры и уберет продукцию с символикой этих организаций со своего интернет-магазина.

"Эти две организации включены к санкционным спискам США и ЕС, а деньги полученные от продажи указанных товаров могут быть использованы для их финансовой поддержки", - заявили в посольстве.

"Ожидаем соответствующие шаги Amazon Inc.", - добавили в посольстве.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что посольство Украины в США просит Amazon и eBay снять с продажи символику "Л/ДНР". Посольство официально обратилось к основателя Amazon Джеффа Безоса с призывом снять с сайта amazon.com товары с символикой террористической организации "ДНР", а также к руководству компании eBay Inc. о принятии аналогичных мер в отношении продукции с символикой так называемых "ЛНВ" и "ДНР".