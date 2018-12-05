eBay пообіцяв прибрати з сайту товари із символікою "Л/ДНР"

Ілюстративне фото (mdbiznews.commerce.maryland.gov)

Також посольство України очікує відповідні кроки від Amazon

Посол України в США Валерій Чалий повідомив, що американський інтернет-магазин пообіцяв українському посольству в США прибрати з продажу товари, що мають символіку "ДНР" та "ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство України в США.

В посольстві повідомили, що було отримано офіційну відповідь, в якій було чітко зазначено, що компанія здійснить необхідні заходи та прибере продукцію з символікою цих організацій зі свого інтернет-магазину.

"Ці дві організації включені до санкційних списків США та ЄС, а гроші отримані від продажу вказаних товарів можуть бути використані для їх фінансової підтримки", - заявили у посольстві.

"Очікуємо на відповідні кроки Amazon Inc.", - додали у посольстві.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що посольство України в США просить Amazon і eBay зняти з продажу символіку "Л/ДНР". Посольство офіційно звернулося до засновника Amazon Джеффа Безоса із закликом зняти з сайту amazon.com товари з символікою терористичної організації "ДНР", а також до керівництва компанії eBay Inc. про прийняття аналогічних заходів стосовно продукції з символікою так званих "ЛНР" і "ДНР".