eBay пообіцяв прибрати з сайту товари із символікою "Л/ДНР"

Також посольство України очікує відповідні кроки від Amazon
Посол України в США Валерій Чалий повідомив, що американський інтернет-магазин пообіцяв українському посольству в США прибрати з продажу товари, що мають символіку "ДНР" та "ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство України в США.
В посольстві повідомили, що було отримано офіційну відповідь, в якій було чітко зазначено, що компанія здійснить необхідні заходи та прибере продукцію з символікою цих організацій зі свого інтернет-магазину.
"Ці дві організації включені до санкційних списків США та ЄС, а гроші отримані від продажу вказаних товарів можуть бути використані для їх фінансової підтримки", - заявили у посольстві.
"Очікуємо на відповідні кроки Amazon Inc.", - додали у посольстві.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що посольство України в США просить Amazon і eBay зняти з продажу символіку "Л/ДНР". Посольство офіційно звернулося до засновника Amazon Джеффа Безоса із закликом зняти з сайту amazon.com товари з символікою терористичної організації "ДНР", а також до керівництва компанії eBay Inc. про прийняття аналогічних заходів стосовно продукції з символікою так званих "ЛНР" і "ДНР".