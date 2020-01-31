В ЕБА выступили против ограничения экспорта электроэнергии

Европейская бизнес ассоциация (EBA) вслед за Энергетическим сообществом Европейского союза обратилась к Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой не принимать изменения в Кодекс систем передачи, в части введения тарифа на передачу при экспорте электроэнергии, так как это противоречит европейской практике и законодательству. Об этом говорится в официальном письме EBA, передает РБК-Украина.

Сообщается, что в странах Европейского Союза отсутствует плата за передачу при экспорте эклетроэнергии. Кроме того, такой платеж противоречит законодательству ЕС, а также закону Украины "О рынке электрической энергии", который требует соответствия правовой практике стран Европейского союза.

В бизнес объединении также отмечают, что решение комитета будет иметь негативное влияние на украинских производителей электроэнергии и угля. В частности, оно приведет к наложению дополнительного платежа за передачу в размере 155,4 грн/Мвт и 10,23 грн/Мвт на экспортный продукт. Это сделает неконкурентоспособной украинскую электроэнергию. Кроме того, отсутствие экспорта приведет к сокращению добычи угля на 3 млн т в год.

"Учитывая вышеизложенное, просим вас не принимать проект постановления", - резюмируют в EBA.

Отметим, что согласно проекту изменений в Кодекс системы передачи, подготовленному НКРЭКУ, предполагается распространение платы Оператору системы передачи, функцию которого исполняет НЭК "Укрэнерго", на экспортеров электроэнергии.

Рассмотрение этого вопроса было включено в повестку дня заседания АМКУ в четверг, 30 января, однако результаты его рассмотрения пока не известны. НКРЭКУ начала рассмотрение этого вопроса на заседании 28 января и планирует продолжать в пятницу, 31 января.

Как писало РБК-Украпна, 30 января 2020 года Энергосообщество Евроейского союза опубликовало официальное письмо в адрес НКРЭКУ и АМКУ, где раскритиковало предложенные изменения. По словам европейских экспертов, плата за передачу экспортируемой электроэнергии противоречит европейским нормам.