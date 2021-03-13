EBA отмечает улучшение грузоперевозок УЗ за последнее время

"Как отмечают участники рынка железнодорожных перевозок, улучшение операционных показателей в 2020 году привело к уменьшению количества брошенных вагонов на сети "Укрзализныци" с более чем 10 тыс. единиц в 2019 году до нескольких сотен в конце 2020 года. Бизнес также приветствует инициативу нового правления по закупке электроэнергии напрямую у производителя "Энергоатома". По предварительным расчетам, это позволит сэкономить 4 млрд грн ежегодно. Все эти улучшения стали возможными в первую очередь благодаря работе "Укрзализныци", которая смогла обеспечить перевозку почти всех заявленных грузов", - констатируют в EBA.

Менеджер комитета по логистике ассоциации Дарья Сичкарь отмечает, что исключительно положительно бизнес-сообщество оценивает начало долгожданной структурной реформы "Укрзализныци", а именно выделение вертикалей UZ Сargo и UZ Infra.

"Комитет по логистике Ассоциации отмечает, что рынок железнодорожных перевозок нуждается в реформировании, чтобы повысить эффективность функционирования железнодорожного транспорта, способствовать привлечению инвестиций в развитие железнодорожного транспорта всех форм собственности и создать доступ к перевозкам частными локомотивами. Кроме того, имплементация ряда директив по реформированию транспортного сектора входит в обязательства Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС", - отметила Сичкарь.

В связи с этим ассоциация выразила поддержку всем начатым реформам УЗ и надеется на их скорейшую реализацию.