Эзугбая уходит из УЗ в связи с давлением на компанию и блокированием реформы

Директор по коммерческой работе и логистике АО "Укрзализныця" Ираклий Эзугбая заявил о своем уходе из компании. Решение принято в связи с давлением на правление и блокированием реформы госмонополии.

"Мы работали честно, не было ни одного коррупционного скандала. Вместе с этим понимаем, что есть силы, которые не очень заинтересованы в национальном грузовом перевозчике. То, что не дополучает УЗ, получает кто-то другой. К сожалению, началась травля, которая вышла за разумные границы. Вместе с этим, медленно идет реформа. Мое личное мнения, что компания нуждается в этой реформе неотложно, она должна были быть проведена еще 10 лет назад. Поэтому, сходя из сложившийся ситуации, я ухожу в отставку с полной поддержкой генерального директора, с полной поддержкой начатых реформ", - отметил Эзугбая.

По его словам, компания к моменту прихода нового правления во главе с Владимиром Жмаком, находилась в плачевном финансовом положении.

"Мы получили организацию в глубоком упадке, к сожалению, увидели полное истощение активов, увидели значительный негативный финансовый результат. За 6 месяцев, которые мы тут провели, мы изменили тенденцию падения грузов и показали хорошие результаты в 4 квартале, запланировали бюджет 2021 года, который должен вывести "Укрзализныцю на позитивный финансовый результат. Мы показали, как может работать железная дорога Украины для роста экономики. Любой месяц, когда мы откладываем реформу компании, приводит ее к упадку", - отметил он.

