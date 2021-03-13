EBA відзначає поліпшення вантажоперевезень УЗ за останній час

"Як відзначають учасники ринку залізничних перевезень, поліпшення операційних показників у 2020 році призвело до зменшення кількості покинутих вагонів на мережі "Укрзалізниці" з більш ніж 10 тис. одиниць у 2019 році до декількох сотень наприкінці 2020 року. Бізнес також вітає ініціативу нового правління за закупівлю електроенергії безпосередньо у виробника "Енергоатому". За попередніми розрахунками, це дозволить заощадити 4 млрд грн щорічно. Всі ці поліпшення стали можливими в першу чергу завдяки роботі "Укрзалізниці", яка змогла забезпечити перевезення майже всіх заявлених вантажів", - констатують в EBA.

Менеджер комітету з логістики асоціації Дар'я Січкар зазначає, що виключно позитивно бізнес-співтовариство оцінює початок довгоочікуваної структурної реформи "Укрзалізниці", а саме виділення вертикалей UZ Сargo і UZ Infra.

"Комітет по логістиці Асоціації зазначає, що ринок залізничних перевезень потребує реформування, щоб підвищити ефективність функціонування залізничного транспорту, сприяти залученню інвестицій у розвиток залізничного транспорту всіх форм власності та створити доступ до перевезень приватними локомотивами. Крім того, імплементація низки директив щодо реформування транспортного сектору входить у зобов'язання України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС", - зазначила Січкар.

У зв'язку з цим асоціація висловила підтримку всім розпочатим реформам УЗ і сподівається на їх якнайшвидшу реалізацію.