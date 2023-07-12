UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Для власників карток Ощадбанку скасували комісії в термінах EasyPay: деталі

Фото: для власників карток Ощадбанку скасували комісії в термінах EasyPay (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Клієнтам Ощадбанку стало доступне поповнення карток готівкою без комісії в усіх терміналах EasyPay на суму до 30 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення EasyPay.

EasyPay - найбільша всеукраїнська мережа платіжних терміналів, яка працює на ринку понад 15 років.

"Як соціально-важлива платіжна система EasyPay постійно працює над підвищенням доступності платіжних сервісів. Вже понад 80% послуг, які відносяться до цієї категорії в наших терміналах, на сайті та в застосунку, доступні для сплати без комісії, і разом з партнерами ми впевнено рухаємось до абсолютної цифри", - розповів Антон Авраменко, комерційний директор EasyPay.

Поява безкомісійного поповнення карток Ощаду в терміналах EasyPay допоможе забезпечити максимальний комфорт споживачам банківських послуг.

"В часи військового стану в країні підтримка клієнтів є найголовнішим пріоритетом Банку, зокрема у сегменті електронної комерції. Скасування комісії несе не тільки економічні переваги клієнтам, але й сприяє підвищенню безпеки та швидкості розрахунків. Разом з цим кожен клієнт банку має відчувати підвищення зручності користування картками щодня", - додав директор департаменту електронної комерції та платіжних засобів Ощадбанку Володимир Москаленко.

Як поповнити картку Ощадбанк в терміналах EasyPay

Всі клієнти Банку можуть скористатися послугою "Поповнення картки Ощадбанк" з позначкою "0%" в будь-якому терміналі партнера EasyPay. Сервіс легко знайти на головному екрані.

Необхідні дії для користування сервісом:

  • Знайдіть найближчий термінал EasyPay за допомогою інтерактивної мапи на сайті https://terminals.easypay.ua/ чи в мобільному застосунку EasyPay.
  • Виберіть сервіс поповнення картки Ощадбанк з позначкою "0%".
  • Введіть номер картки або здійсніть зчитування NFC-рідером.
  • Внесіть готівку та ваші кошти будуть миттєво зараховані.

Знайти найближчий термінал EasyPay можна на мапі. Дані оновлюються кожні 15 хвилин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ощадбанк