Для владельцев карт Ощадбанка отменили комиссии в терминах EasyPay: детали

EasyPay - крупнейшая всеукраинская сеть платежных терминалов, которая работает на рынке более 15 лет.

"Как социально важная платежная система EasyPay постоянно работает над повышением доступности платежных сервисов. Уже более 80% услуг, относящихся к этой категории в наших терминалах, на сайте и в приложении, доступны для оплаты без комиссии, и вместе с партнерами мы уверенно двигаемся к абсолютной цифре", - рассказал Антон Авраменко, коммерческий директор EasyPay.

Появление безкомиссионного пополнения карт Ощадбанка в терминалах EasyPay поможет обеспечить максимальный комфорт потребителям банковских услуг.

"Во время военного положения в стране поддержка клиентов является самым главным приоритетом Банка, в частности, в сегменте электронной коммерции. Отмена комиссии несет не только экономические преимущества клиентам, но способствует повышению безопасности и скорости расчетов. При этом каждый клиент банка должен чувствовать повышение удобства пользования картами ежедневно", - добавил директор департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка Владимир Москаленко.

Как пополнить карту Ощадбанк в терминалах EasyPay

Все клиенты Банка могут воспользоваться услугой " Пополнение карты Ощадбанк " с отметкой "0%" в любом терминале партнера EasyPay. Сервис легко найти на главном экране.

Необходимые действия для использования сервиса:

Найдите ближайший терминал EasyPay с помощью интерактивной карты на сайте https://terminals.easypay.ua/ или в мобильном приложении EasyPay.

Выберите сервис пополнения карты Ощадбанк со значком "0%".

Введите номер карты или считайте ее с помощью NFC-ридера.

Внесите наличные деньги и ваши средства будут мгновенно зачислены.

Найти ближайший терминал EasyPay можно на карте. Данные обновляются каждые 15 минут.