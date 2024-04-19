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Є затримки потягів. РФ цілеспрямовано вдарила по об'єктах УЗ у Дніпрі

Фото: РФ цілеспрямовано вдарила по об'єктах УЗ у Дніпрі та області 19 квітня (t.me/ermaka2022)
Автор: Наталія Гурковська

Під час масованого обстрілу Дніпра та області 19 квітня Росія цілеспрямовано вдарила по об'єктах "Укрзалізниці". Наразі є затримки потягів, а серед поранених - працівники УЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"Ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області. Є поранені серед залізничників, їм надається медична допомога", - йдеться у повідомленні. 

На пошкоджених об’єктах працюють рятувальники, інформація про загиблих уточнюється. 

Зупинка роботи вокзалу в Дніпрі

Робота вокзалу станції "Дніпро" зараз призупинена.

"Поїзди далекого сполучення та приміські наразі не курсують до станції Дніпро: тимчасово кінцевими зупинками є Нижньодніпровськ та Горяїнове", - додають в УЗ.

Затримки потягів

На даний момент затримуються на прибуття до Дніпра наступні поїзди, висадка для них проходитиме на станції Горяїнове:

  • №38 Київ - Запоріжжя;  
  • №80 Львів - Дніпро;
  • №120 Київ - Запоріжжя.

Після висадки пасажирів на станції Горяїнове поїзди, що курсують до Запоріжжя, прямуватимуть туди в обʼїзд. Стежити за затримками за посиланням.

Вокзал Дніпра відновив роботу, але є затримки потягів

Станом на 9:36 вокзал Дніпра вже відновив роботу - пасажири поїзда №40 Запоріжжя - Солотвино, який зараз очікує дозволу на подачу на вокзал, зможуть сісти в поїзд по станції "Дніпро".

Станом на зараз суттєво затримуються наступні поїзди: 

  • №38 Київ - Запоріжжя;
  • №733 Дніпро - Київ;
  • №5/215 Чернівці - Запоріжжя (затримка до пів години).

"Пасажирам, які не змогли потрапити на свій рейс через обстріл, залізничники знайдуть місця в інших поїздах потрібного напрямку впродовж доби: посадка можлива по квиткам на попередній рейс", - зазначили в УЗ.

Обстріл Дніпра та області

Російські війська в ніч проти 19 квітня влаштували масований комбінований удар по Дніпру та області. Вже тільки в Дніпрі відомо про двох загиблих та 16 поранених.

Крім того, у Синельниківському районі Дніпропетровської області загинули шестеро людей, серед них діти шести та восьми років, ще двоє людей поранено. Кількість постраждалих продовжує зростати. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.

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Дніпропетровська область