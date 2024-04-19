Є затримки потягів. РФ цілеспрямовано вдарила по об'єктах УЗ у Дніпрі

Під час масованого обстрілу Дніпра та області 19 квітня Росія цілеспрямовано вдарила по об'єктах "Укрзалізниці". Наразі є затримки потягів, а серед поранених - працівники УЗ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.
"Ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області. Є поранені серед залізничників, їм надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.
На пошкоджених об’єктах працюють рятувальники, інформація про загиблих уточнюється.
Робота вокзалу станції "Дніпро" зараз призупинена.
"Поїзди далекого сполучення та приміські наразі не курсують до станції Дніпро: тимчасово кінцевими зупинками є Нижньодніпровськ та Горяїнове", - додають в УЗ.
На даний момент затримуються на прибуття до Дніпра наступні поїзди, висадка для них проходитиме на станції Горяїнове:
Після висадки пасажирів на станції Горяїнове поїзди, що курсують до Запоріжжя, прямуватимуть туди в обʼїзд. Стежити за затримками за посиланням.
Станом на 9:36 вокзал Дніпра вже відновив роботу - пасажири поїзда №40 Запоріжжя - Солотвино, який зараз очікує дозволу на подачу на вокзал, зможуть сісти в поїзд по станції "Дніпро".
Станом на зараз суттєво затримуються наступні поїзди:
"Пасажирам, які не змогли потрапити на свій рейс через обстріл, залізничники знайдуть місця в інших поїздах потрібного напрямку впродовж доби: посадка можлива по квиткам на попередній рейс", - зазначили в УЗ.
Російські війська в ніч проти 19 квітня влаштували масований комбінований удар по Дніпру та області. Вже тільки в Дніпрі відомо про двох загиблих та 16 поранених.
Крім того, у Синельниківському районі Дніпропетровської області загинули шестеро людей, серед них діти шести та восьми років, ще двоє людей поранено. Кількість постраждалих продовжує зростати. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.