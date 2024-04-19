RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Есть задержки поездов. РФ целенаправленно ударила по объектам УЗ в Днепре

Фото: РФ целенаправленно ударила по объектам УЗ в Днепре и области 19 апреля (t.me/ermaka2022)
Автор: Наталия Гурковская

Во время массированного обстрела Днепра и области 19 апреля Россия целенаправленно ударила по объектам "Укрзализныци". Сейчас задержки поездов, а среди раненых - работники УЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"Враг устроил целенаправленный массированный обстрел гражданских инфраструктурных объектов "Укрзализныци" в Днепре и области. Есть раненые среди железнодорожников, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

На поврежденных объектах работают спасатели, информация о погибших уточняется.

Остановка работы вокзала в Днепре

Работа вокзала станции "Днепр" сейчас приостановлена.

"Поезда дальнего сообщения и пригородные пока не курсируют на станцию Днепр: временно конечными остановками являются Нижнеднепровск и Горяиново", - добавляют в УЗ.

Задержки поездов

На данный момент задерживаются на прибытие в Днепр следующие поезда, высадка для них будет проходить на станции Горяиново:

  • №38 Киев – Запорожье;
  • №80 Львов - Днепр;
  • №120 Киев - Запорожье.

После высадки пассажиров на станции Горяиново поезда, курсирующие в Запорожье, будут направляться туда в объезд. Следить за задержками можно по ссылке.

Обстрел Днепра и области

Российские войска в ночь на 19 апреля устроили массированный комбинированный удар по Днепру и области. Уже только в Днепре известно о двух погибших и 16 раненых.

Кроме того, в Синельниковском районе Днепропетровской области погибли шесть человек, среди них дети шести и восьми лет, еще два человека ранены. Количество пострадавших продолжает расти. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область