Есть задержки поездов. РФ целенаправленно ударила по объектам УЗ в Днепре

Во время массированного обстрела Днепра и области 19 апреля Россия целенаправленно ударила по объектам "Укрзализныци". Сейчас задержки поездов, а среди раненых - работники УЗ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.
"Враг устроил целенаправленный массированный обстрел гражданских инфраструктурных объектов "Укрзализныци" в Днепре и области. Есть раненые среди железнодорожников, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
На поврежденных объектах работают спасатели, информация о погибших уточняется.
Работа вокзала станции "Днепр" сейчас приостановлена.
"Поезда дальнего сообщения и пригородные пока не курсируют на станцию Днепр: временно конечными остановками являются Нижнеднепровск и Горяиново", - добавляют в УЗ.
На данный момент задерживаются на прибытие в Днепр следующие поезда, высадка для них будет проходить на станции Горяиново:
После высадки пассажиров на станции Горяиново поезда, курсирующие в Запорожье, будут направляться туда в объезд. Следить за задержками можно по ссылке.
Российские войска в ночь на 19 апреля устроили массированный комбинированный удар по Днепру и области. Уже только в Днепре известно о двух погибших и 16 раненых.
Кроме того, в Синельниковском районе Днепропетровской области погибли шесть человек, среди них дети шести и восьми лет, еще два человека ранены. Количество пострадавших продолжает расти. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
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