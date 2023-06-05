Є загроза. Українців закликали реагувати на повітряну тривогу вночі

Мешканцям України необхідно реагувати на повітряну тривогу вночі, оскільки росіяни можуть здійснити черговий обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука у Telegram .

"Вночі обов'язково реагуємо на сигнали повітряної тривоги. Є загроза", - написав чиновник.

Більш докладних деталей глава Дніпропетровської облради не уточнив.

При цьому в моніторингових Telegram-каналах повідомляють про зліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Обстріл України

Зазначимо, в останній місяць окупанти значно посилили обстріл території України. Для атак вони застосовували ракети та дрони.

За даними Київської міської військової адміністрації, лише за травень над столицею збили понад 250 повітряних цілей. Зокрема, це були балістичні та гіперзвукові ракети.