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Есть угроза. Украинцев призвали реагировать на воздушную тревогу ночью

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Понедельник 05 июня 2023 21:35
Есть угроза. Украинцев призвали реагировать на воздушную тревогу ночью Фото: украинцев призвали реагировать на воздушную тревогу ночью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Жителям Украины необходимо реагировать на воздушную тревогу ночью, поскольку россияне могут провести очередной обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука в Telegram.

"Ночью обязательно реагируем на сигналы воздушной тревоги. Есть угроза", - написал чиновник.

Более подробных деталей глава Днепропетровского облсовета не уточнил.

При этом в мониторинговых Telegram-каналах сообщают о взлете российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Обстрелы Украины

Отметим, в последний месяц оккупанты значительно усилили обстрелы территории Украины. Для атак они применяли ракеты и дроны.

Согласно данным Киевской городской военной администрации, только за май над столицей сбили более 250 воздушных целей. В частности, это были баллистические и гиперзвуковые ракеты.

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