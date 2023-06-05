Есть угроза. Украинцев призвали реагировать на воздушную тревогу ночью

Жителям Украины необходимо реагировать на воздушную тревогу ночью, поскольку россияне могут провести очередной обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука в Telegram .

"Ночью обязательно реагируем на сигналы воздушной тревоги. Есть угроза", - написал чиновник.

Более подробных деталей глава Днепропетровского облсовета не уточнил.

При этом в мониторинговых Telegram-каналах сообщают о взлете российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Обстрелы Украины

Отметим, в последний месяц оккупанты значительно усилили обстрелы территории Украины. Для атак они применяли ракеты и дроны.

Согласно данным Киевской городской военной администрации, только за май над столицей сбили более 250 воздушных целей. В частности, это были баллистические и гиперзвуковые ракеты.